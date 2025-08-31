ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が、日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う−」でチャリティーランナーを務め、１０５キロを完走した。グループのメンバー４人にも迎えられ、大粒の汗と涙を流しながらゴールした。「本当に皆さんのおかげで完走することができました」と感謝。１４年のチャリティーランナー城島茂の１０１キロを超えて見せた。亡き母を思って走り切った。横山自身は幼い