◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―０中日（３１日・横浜スタジアム）中日は今季２１度目の完封負け。ＤｅＮＡの先発・藤浪対策として、スタメンに左打者８人を並べたが、好機での一打を欠いた。拙攻が続いた。３回まで３者凡退と流れを呼び寄せられなかった。０―１の４回に岡林がチーム初安打となる内野安打で出塁すると、上林の死球で１死一、二塁とチャンスメイク。だが、後続が断たれた。７回にも２死二、三塁としたが、