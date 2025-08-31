女優の観月ありさが３１日、自身のＳＮＳを更新。流行中のキャラクターを手に入れたことを報告した。インスタグラムで「初ＬＡＢＵＢＵ」と人気沸騰中のキャラクター「ラブブ」のぬいぐるみを４体手にし、笑顔を浮かべる姿を披露した。この投稿には「とても可愛いです」「ありささん可愛い」「わぁ素敵です」「憧れています」「観ちゃんも可愛い」などの声が届いている。