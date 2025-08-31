スバル新「“小さな”水平対向SUV」に反響続々！2025年7月10日、スバルは「クロストレック」に一部改良を実施した新モデルを発表しました。クロストレックは、2012年に初代モデルが登場したコンパクトなクロスオーバーSUVです。都市部からアウトドアまで幅広い用途に対応する多用途性を特徴とする同車ですが、今回の改良で一体どのような改良を受け、販売店にはどんな評価が寄せられているのでしょうか。スバル新「“小さ