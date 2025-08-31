4回中日2死一、二塁、板山を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げるDeNA・藤浪＝横浜DeNAの藤浪が日本復帰後初勝利を挙げた。速球を軸に7回を4安打3四死球で無得点に抑えた。打線は一回に併殺打の間に先制し、七回に代打宮崎の適時二塁打で加点した。中日は好機を生かせず、連勝が4で止まった。