5人組ロックバンド「AquaTimez」が31日、デビュー20周年記念公演を東京ガーデンシアターで行った。2018年に解散したが、昨年7月に再結成し今年いっぱいまでの期間限定で再始動。この日は代表曲「虹」「千の夜をこえて」、新曲「空いっぱいに奏でる祈り」など19曲を披露。「決意の朝に」では会場のファンが1番の歌詞を大合唱し、一体感に包まれた。ボーカルの太志（45）は「メンバーもファンのみんなも、苦笑いしながら俺を見