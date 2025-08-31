３１日午後４時２０分頃、新潟県関川村上関の荒川で、県内に住む中学２年の男子生徒が溺れた。男子生徒は約１時間後に発見され、病院に搬送されたが意識不明の重体。県警村上署の発表によると、男子生徒は友人６人と川に来ていた。男子生徒を含む４人が川に入って遊んでいたところ、体勢を崩して姿が見えなくなったという。静岡県河津町梨本の河津川では３１日午後１時４０分頃、東京都町田市森野の日向豊さん（２１）が川底に