「ロッテ４−３ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが連勝で開幕カード以来今季２度目のソフトバンク戦カード勝ち越しを決めた。二回に佐藤が２試合連続となる同点ソロ。三回は無死一、三塁から捕逸で勝ち越し。さらに無死一、三塁とし佐藤の二ゴロの間に加点。四回は友杉のプロ１号ソロで突き放した。先発の小島は６回１２３球を投じて、毎回の１０安打されながら２失点で７勝目を挙げた。吉井監督