◆ロッテ4―3ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクの上茶谷大河が29歳のバーステー登板を2回無失点で飾った。両チーム計25安打が飛び交う荒れ模様。上茶谷は2点ビハインドの6回に4番手として登板した。「野手のリズムにつながる投球が求められるところだった。三者凡退やリズムは意識しました」。6回は1安打を許したが、7回はこの試合通して両軍唯一の三者凡退に仕留め、役割を全うした。誕生日での登板について