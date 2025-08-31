◆西武1―4オリックス（31日、ベルーナドーム）西武が、3位オリックスに3連敗を喫し、CS出場圏内の3位まで8・5ゲーム差となった。先発の隅田知一郎は0−0で迎えた4回、2死一、三塁のピンチを招くと、若月健矢の飛球をそらした左翼手の渡部聖弥のエラーで1点の先制を失った。さらに隅田は続く5回にも1死三塁から西川龍馬に右前適時打を浴び2点目を失った。打線は2点を追う5回、2死一塁から外崎修汰が左翼へ適時二塁打を放