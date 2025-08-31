※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじふたり目の孫を望む義母の圧に耐えながら暮らす妻。しかし夫は在宅勤務を口実に義妹を家へ呼び込み、裏切りを重ねていました。そして妻には妊娠線が気になると言って拒んでいたのです。お隣の証言や浴室で見つけたネイル片により、夫の仕打ちを知った妻