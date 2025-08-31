8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48」。先ほど両国・国技館で、チャリティーランナー横山裕のために、SUPER EIGHTのメンバーである村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が全員そろって歌で応援しました。横山からマラソンランナー決定の報告を受けた際、すぐに応援のメッセージや、横山の体を気遣うメッセージを送ったというメンバーたち。20年以上ともに歩むメンバーが