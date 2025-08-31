上海協力機構首脳会議の式典で握手する中国の習近平国家主席（右）と、ロシアのプーチン大統領＝31日、中国天津市（タス＝共同）【天津共同】中国天津市で31日、習近平国家主席が主宰する上海協力機構（SCO）首脳会議が2日間の日程で開幕した。ロシアのプーチン大統領は同日、天津を訪問した。中ロのほかインドのモディ首相を含む新興国首脳らが出席し、結束強化を図る。習氏はSCOの拡大に意欲を表明し、米国第一を掲げるトラン