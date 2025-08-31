任期満了に伴う群馬県渋川市の市長選挙は、３１日投票が行われ開票の結果、元県議の星名建市さん（６８）が新人同士の一騎打ちを制し初めての当選を果たしました。 今回の市長選挙は、６つの市町村が合併して現在の渋川市が誕生した２００６年以降で初めて新人同士の一騎打ちとなりました。 なお、投票率は４８．３５％で前回・２０２１年を２．５４ポイント上回りました。 渋川市長選の開票結果です（選管確定）。 星名建市