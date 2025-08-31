明治安田J1リーグ第28節は8月31日、全国各地で計7試合行われ、清水エスパルスはホームで鹿島アントラーズと対戦、1-1で引き分けました。清水は前半、途中加入FW高橋利樹の移籍後初ゴールで先制しましたが、後半追い付かれ、リーグ戦2試合連続のドローとなりました。 【明治安田J1リーグ第28節＝IAIスタジアム日本平:17,936人】 清水エスパルス1(1-0、0-1)1鹿島アントラーズ ＜