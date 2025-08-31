明治安田J2リーグ第28節は8月31日、全国各地で計3試合が行われ、藤枝MYFCはアウェーでV・ファーレン長崎と対戦、1-2で敗れました。 【明治安田J2リーグ第28節＝PEACE STADIUM Connected by SoftBank：13,374人】 藤枝MYFC1(1-1，0-1)2V・ファーレン長崎 ＜得点者＞ 【藤】オウンゴール 【長】山口蛍、マテウスジェズス