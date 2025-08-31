◇セ・リーグヤクルト7―4広島（2025年8月31日神宮）育成出身のサブマリンであるヤクルト・下川隼佑投手（25）が、プロ2度目の先発でうれしい初勝利を挙げた。本拠地・神宮では初の先発マウンド。5回で93球を投げて8安打を許すも3失点で踏んばり、リードを保ったままリリーフ投手陣に託した。試合後、お立ち台に上がった下川は「うれしいです。（ピンチが続くも）勝ち越されなくて良かった」3回2死満塁では三塁手