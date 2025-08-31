私たちの宇宙は約138億年前に始まったとされていますが、終わりはあるのでしょうか？あるとすれば、それはいつなのでしょうか？現在の主流の説では、物質の密度が限りなく薄くなる一方で、宇宙そのものは永遠に膨張し続けるため、宇宙そのものには終わりがないとするシナリオが一般的です。しかし、ドノスティア国際物理センターのHoang Nhan Luu氏などの研究チームは、最新の観測結果を元に推定した結果、この宇宙の寿命は約333