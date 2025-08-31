ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は31日、12Rで優勝戦が行われ、白井英治（48＝山口）が2コースから差し切って1着。2022年12月18日のグランプリ（大村）以来となる4回目のSG制覇。若松ではSG初優勝だった14年8月31日のメモリアル以来2回目。この優勝でSGボートレースクラシック（来年3月24〜29日、蒲郡）の優先出場権を獲得した。2着は瓜生正義、3着に大峯豊が入り、3連単＜2＞＜1＞＜3＞は3450円（12番人