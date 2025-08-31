タレントの藤本美貴（40）が31日、自身のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」に出演。手料理に関して、夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）に言われた“忘れられない一言”を明かした。今回は「夫婦で違う家庭料理の常識」と題し、夫の庄司とともに家庭料理にまつわる質問に答える企画を実施。その中で藤本は、味付けに関して庄司から言われた衝撃的なひと言を振り返った。「（藤本の地元）北海道って、ちょっと