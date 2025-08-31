ダンス＆ボーカルグループ「Ｄａ―ｉＣＥ」が３１日、東京・味の素スタジアムで行われた大規模音楽イベント「ａ―ｎａｔｉｏｎ２０２５」に登場。「ＣＩＴＲＵＳ」のアカペラから大ヒット曲「Ｉｗｏｎｄｅｒ」など全７曲を熱唱した。美しい歌声やダンスで盛り上げただけでなく、ユーモアあるＭＣでも観客を魅了。花村想太（３５）が「みなさんの好きなアーティストさんを思い浮かべてください！」とあおる場面も。そこで、