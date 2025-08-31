西武の一軍監督も務め、現在はフリーの野球解説者として活動する松井稼頭央氏（４９）が３１日、バンテリンドームで行われた「ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜ｖｓイチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」に初出場。?イチロー軍?の「２番・遊撃」で先発出場し、５打数３安打の活躍を見せた。試合はイチロー氏が率いる「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」が８―０で勝利した。久しぶりの実戦を終えた松井氏は「プレッシ