京成電鉄が導入する新型有料特急のイメージ（同社発表資料より）京成電鉄が成田空港と観光名所の東京スカイツリーの間を30分台でつなぐ新型有料特急を2028年度にも導入することが31日、分かった。直通運転で利便性を高め、一部区間で在来線を使う必要がある現在と比べて10分前後短縮する。成田空港の機能拡張でインバウンド（訪日客）を中心に輸送需要が高まることに対応する。天野貴夫社長（59）が共同通信のインタビューで明