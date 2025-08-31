「阪神−巨人」（３１日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明外野手が“珍”適時二塁打を放った。森下の一撃で逆転した直後の八回２死三塁の打席。初球を右翼ポール方向へ高々と打ち上げると、佐藤輝はファウルと勘違いして、打席付近でクルッと一回転して天を仰ぐ。だが、強烈な浜風に乗って打球がフェアゾーンに戻されると、慌てて走り出したが、右翼・中山が捕球できずに転倒。打球はワンバウンドでフェンスを越えて、エンタイト