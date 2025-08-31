ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹（31）が31日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。30日もライブ中盤、自身の喉の不調で、31日の公演とともに開催が中止、延期となったことを謝罪した。Hiroは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい。折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」と謝罪した。続け