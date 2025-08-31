湘南ベルマーレは８月31日、J１第28節でガンバ大阪とホームで対戦した。降格圏の18位に沈む湘南は13分、二田理央の得点で先制に成功。37分には平岡大陽が追加点を奪う。40分に１点を返されると、その５分後、舘幸希がレッドカードで退場に。それでも45＋４分に小田裕太郎のゴールで突き放す。 ２点リードで迎えた後半、49分、53分と立て続けに失点。同点に追いつかれる。数的不利で苦しい戦いが続くなか、粘り強く対抗