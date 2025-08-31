18歳以下で争う野球のU―18ワールドカップ（W杯）に出場する高校日本代表が31日、沖縄セルラースタジアム那覇で大学日本代表との壮行試合に臨み、1―8で敗れた。大学は2回に小島（明大）の本塁打で先制し、中盤以降に加点。9投手の継投で反撃をかわした。高校は五回、藤森（高知・明徳義塾）が適時打を放った。U―18W杯は沖縄で9月5日から14日まで開催される。