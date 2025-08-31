５人組ロックバンド「ＡｑｕａＴｉｍｅｚ」が３１日、東京・有明の東京ガーデンシアターで２０周年ライブを行い、新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を９月１日に配信リリースすると発表した。２０周年のファン感謝祭。代表曲「決意の朝に」で会場が一つになった。ボーカルの太志が「一緒に歌いたい曲です」と呼びかけ、会場全体で大合唱に。太志は「２０年間、ついてきてくれて本当にありがとう。僕らは幸せです」とファンに感