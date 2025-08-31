2025年８月31日、アルビレックス新潟が埼玉スタジアム2002で浦和レッズと戦った。システムは４−４−２で、スタメンはGKが田代琉我、DFは藤原奏哉、舞行龍ジェームズ、舩木翔、堀米悠斗、中盤から前は植村洋斗、白井永地、マテウス・モラエス、小原基樹、長谷川元希、ブーダだった。ハイプレスを敢行しながらもいくつかピンチがあった立ち上がりの数分を経て、６分に巧みなステップワークからシュートを放った小原が、その２分