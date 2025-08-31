◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節清水１―１鹿島（３１日・アイスタ）鹿島は清水と１―１で引き分け、敵地での１戦は勝ち点１の獲得にとどまった。＊＊＊天皇杯準々決勝町田戦（０●３）での完敗から中３日、鬼木達監督は知念慶と三竿健斗を今季初めて同時先発させ、現状打破を図る。サイドハーフにはエウベルとチャヴリッチが起用された。立ち上がりから圧のあるプレスで相手を“窒息”させる場面があったものの、