2025年８月31日、浦和レッズが埼玉スタジアム2002でアルビレックス新潟と対戦。システムは４−２−３−１で、GKは西川周作、４バックは石原広教、ダニーロ・ボザ、マリウス・ホイブラーテン、荻原拓也、２ボランチはサミュエル・グスタフソン、安居海渡、２列目が金子拓郎、中島翔哉、マテウス・サヴィオ、CFは小森飛絢というスタメンで臨んだ。立ち上がりからボールを握った浦和はいきなり２分にビッグチャンス。ドリブルで持