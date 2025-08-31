「阪神−巨人」（３１日、甲子園球場）巨人の左翼手・若林がフェンスに激突。一度入ったボールがグラブからこぼれ、阪神に４点目が入った。２点リードで迎えた七回、中野の２点適時打で同点。さらに森下が放った左越えの打球を若林が背走してフェンスに向かってジャンプしながら捕球を試みた。グラブにボールは入っていたが、フェンスに激突した衝撃でボールがこぼれ、二走が生還。甲子園は静寂に包まれた後、大歓声がわき起