◆パ・リーグロッテ４―３ソフトバンク（３１日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクはミスが目立ち、連日の逆転負けを喫した。２日連続で１ゲーム差の２位・日本ハムに“お付き合い”。またも差を広げることができなかった。２回に先制した後、なおも無死満塁から追加点を奪えず、３回先頭の山川が左翼線を抜いたが、二塁で憤死した。４回は２死一、二塁から二塁走者の野村のけん制死で攻撃が終了。５回までに９安打を放ちながら