【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 1ー3 フランクフルト（日本時間8月30日／プレゼロ・アレーナ）【映像】堂安律、「股抜きパス」でアシストの瞬間フランクフルトのMF堂安律が止まらない。前半に2ゴールを記録すると、後半開始直後にはダメ押しの得点を絶妙な股抜きパスでアシストした。日本時間8月30日のブンデスリーガ第2節で、フランクフルトはアウェーでホッフェンハイムと対戦。今夏にフライブルクから加入した堂安は開