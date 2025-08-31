劇場アニメ『不思議の国でアリスと -DiveinWonderland-』の公開記念プレミアム舞台挨拶が8月30日に丸の内ピカデリーにて開催され、原菜乃華、マイカ・ピュ、戸田恵子、間宮祥太朗、松岡茉優、八嶋智人、森川智之、小野友樹、篠原俊哉監督が登壇した。 参考：原菜乃華×間宮祥太朗にとって“自分らしさ”とは？“声優”共演で改めて感じた互いの魅力 1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれ