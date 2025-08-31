「阪神−巨人」（３１日、甲子園球場）阪神の近本光司外野手が、自身３９打席ぶりのヒットを放った。２点を追う七回、２死一塁の場面。巨人・中川から左翼線に二塁打を放った。久々の快音に甲子園は大歓声に包まれた。２死二、三塁とチャンスを広げると、中野が適時二塁打を放ち、同点のホームを踏んだ。さらに森下にも適時打が飛び出し逆転に成功した。近本は２２日のヤクルト戦（神宮）の２打席目で左前打を放って以来の