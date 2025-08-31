ＹｏｕＴｕｂｅの「【公式】フジテレビアナウンサーｃｈ．」が３１日、約８か月ぶりに更新された。青嶋達也アナウンサーがこの日をもってフジテレビを退社することを受け、有馬記念のラスト実況となった２０２４年の様子が公開された。同チャンネルは「毎週火・金と、ときどき土曜（大体）２０時に何かしらを配信中」と概要欄に書かれているが、１月１０日を最後に更新が途絶えていた。今回の動画は「１９８８年入社の青嶋達也