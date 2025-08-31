◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）逆転した直後の７回に、阪神に４点を奪われ逆転された。３番手で登板した中川皓太投手は、先頭の小野寺暖外野手に中前打。続く２人を連続で空振り三振に抑えたが、近本光司外野手に左翼線二塁打を打たれ二、三塁とされると、中野拓夢内野手の当たりを捕球しようと中堅・オコエが突っ込んだがはじいてしまい二塁打に。２人がかえり同点に追いつかれた。さらに２死二塁か