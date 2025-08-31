◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）阪神・近本光司外野手が３９打席ぶりにＨランプをともした。２点ビハインドの７回２死一塁、左翼線へ二塁打を放った。２２日・ヤクルト戦（神宮）の第２打席以来、８戦ぶりの快音。続く中野が同点２点打だ。さらに森下が勝ち越し三塁打を放ち、佐藤輝の適時二塁打も生まれた。この回４得点で、一気に逆転した。