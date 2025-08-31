「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）広島は最下位・ヤクルトに先発全員安打を許し、２カード連続の勝ち越しを逃した。先発・常広は１点リードの二回１死から３連打で同点とされ、なおも２死満塁で長岡に２点適時打を許した。青学大時代の主戦場だった神宮では、プロ入り初登板。三回こそ無失点に封じたが、四回は１死から投手の下川に右中間を破られ、１死二塁とされた。続く浜田に左前打でつながると、一、三塁か