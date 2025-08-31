俳優の町田啓太（34）が31日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「撮影の思い出」と書き出した町田。Netflixで配信中のドラマ「グラスハート」の撮影中と思われるオフショットを公開した。写真には主演の佐藤健、ヒロインの宮崎優をはじめ、志尊淳、菅田将暉、山田孝之、YOUら豪華な顔ぶれが勢揃い。ファンからは「とても素敵な写真」「エモい写真」「貴重なオフショ見せてくれてありがとう」「ロ