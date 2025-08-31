三重県亀山市で8月31日、警察の職務質問から逃走しようとした原付バイクがコンビニエンスストアのエアコンの室外機に衝突し、乗っていた14歳の男子中学生がケガをしました。警察によりますと、31日午前11時ごろ亀山市田村町の交差点で、巡回中のパトカーがヘルメットを着用せず、ナンバープレートも装着していない原付バイクを発見しました。原付バイクがコンビニの駐車場に入ったため、警察官が職務質問