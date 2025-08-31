男子バレーボールチーム、フラーゴラッド鹿児島の選手が、南さつま市の地域おこし協力隊に就任しました。南さつま市の地域おこし協力隊に就任したのは、日置市の男子バレーボールチームフラーゴラッド鹿児島の原亜久里選手（19）です。7月に入団したばかりで、18歳以下の日本代表としてアジア選手権での優勝経験もあります。地域おこし協力隊として、地域の運転手不足や部