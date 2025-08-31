◇パ・リーグソフトバンク3―4ロッテ（2025年8月31日ZOZOマリン）ソフトバンクが31日のロッテ戦に3―4で敗れた。ミス連発での黒星となり、小久保監督は試合後に緊急ミーティングを敢行。「打つ打たないや、チャンスで萎縮したりしてしまうことは仕方がない。みんなを集めて話したけど、野球は間（ま）があるスポーツ。その間で何も考えていないようではプロではない。準備不足です。この時期にこんな野球をして恥ずかし