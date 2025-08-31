■PPA TOUR ASIA,Sansan FUKUOKA OPEN（8月31日、福岡県・糸島市）アメリカで爆発的な人気を誇り、日本でも話題のラケットスポーツ"ピックルボール"。その国内最大級となる国際大会「PPA TOUR ASIA sansan FUKUOKA OPEN 2025」が、8月26日から31日まで福岡・糸島市で行われ、日本の三好健太（29）が男子ダブルスで準優勝した。賞金総額43億円を超える世界最高峰のプロピックルボールツアー「PPA TOUR」、そのアジアツアーのひとつ