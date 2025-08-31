立憲民主党の枝野元代表は31日、さいたま市で「野党共闘の時代は終わった」と述べ、「これからは他の野党とどう違うのかを打ち出す必要がある」との考えを示した。地元・さいたま市大宮区で対話集会を開いた枝野氏は、参院選で立憲が議席を伸ばせなかったことにふれた上で、「野党共闘の時代は終わった」と語った。枝野氏は、かつて代表として野党共闘を進めたが、協力関係は「安倍政権が前提だ」として、「（各党の）大きな違いで