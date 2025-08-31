人気グラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな＝18）がこのほど、「週刊少年マガジン」（講談社）2025年8月27日発売号に登場。表紙&巻頭グラビアを飾り、「過去1大人」な大胆グラビアを披露した 【写真】「過去1大人」な大胆カット18歳でこの魅力！ 一ノ瀬はアイドルグループ「シャルロット」のメンバーとして活動しながら、抜群のスタイルでグラビアアイドルとしても活躍するマルチタレント。同号で