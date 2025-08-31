マンチェスター・ユナイテッドがGKの獲得を検討しているようだ。『the Telegraph』によると、ターゲットはベルギーリーグのアントワープに所属するGKセネ・ラメンズ。以前からユナイテッドの獲得候補として名前が挙がっており、すでにオファーを提示したという。具体的なオファーの内容は明かされていないが、アントワープは移籍金として2000万ポンド(約39億円)以上のオファーを期待しているという。ユナイテッドは第1ターゲットを