北朝鮮の金正恩総書記は29日、海外軍事作戦で戦死した「参戦烈士」の遺族と会見し、哀悼と慰労の意を示す演説を行った。朝鮮中央通信が伝えた。平壌市内の木蘭館で開かれたこの行事には、朝鮮労働党中央委員会幹部や国防省高官、革命学院関係者らも陪席した。金総書記は「異国の戦場で倒れた将校や兵士を守れなかった悔恨と、尊い命を救えなかったすまない気持ちを禁じ得ない」と述べ、深い哀悼の意を表明。そのうえで「烈士らは鮮