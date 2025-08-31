《飛行機から見て、まず海がきれいだという第一印象を持ちました。沖縄がたどって来た道はけわしいものだった。皆でこれを理解していくことが大事です。【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも沖縄に関心を持ったのは、豆記者が刺激になった。沖縄を訪れて感じたことは、県民が平和国家、文化国家を強く、厳しく求めている、ということです》（文春文庫『新天皇家の自画像』より）上皇ご夫妻に